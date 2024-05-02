Украинец пропустил 2 гола в первом полуфинале ЛЧ против Баварии, но серьезных претензий к нему не было. В следующей игре против Кадиса Лунин вполне может оказаться в запасе – Куртуа наконец-то готов дебютировать в сезоне после двух травм колен. Издание Relevo беспокоит Андрея прогнозом относительно этой конкуренции.

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"Реальность такова, что Куртуа вернулся в прекрасной форме после своей последней травмы, которая оказалась менее серьезной, чем казалось изначально. Вряд ли следует исключать участие бельгийца в решающих матчах концовки сезона. В раздевалке его видят готовым, с каждым днем он чувствует себя лучше, и тренерский штаб доверяет ему. Они любят его. Важность Куртуа в Реале велика, и именно поэтому с этого момента существует соблазн поставить именно на него. До конца.

В клубе также ценят великолепную игру Лунина. Он превзошел все ожидания, запечатлев свои выступления, такие как вечер в Манчестере, который теперь навсегда останется в памяти "сливочных". Отражение пенальти Бернарду Силвы ознаменовало до и после его карьеры.

Лунин убедил настолько, что заслужил продление контракта. Но Лунин – это не Куртуа. Тренерский штаб Реала очень четко это понимает. Они отмечают большие недостатки, которые испытывают защитники без бельгийца, особенно на стандартах, когда Лунин недорабатывает в защите своей штрафной площадки.

Также есть вопросы по принятию решений украинцем. В Мюнхене тренеры упрекали Лунина за некоторые детали. Например, в его движениях перед голом Сане. Андрей вместо короткого паса отдал длинный, что привело к потере, а затем и первому голу. Лунин получил выговор от тренеров.

Анчелотти уже несколько недель думает о том, как предоставить Куртуа шанс набрать форму. Матч с Кадисом отмечен в их календаре красным. Возможно, это его долгожданное возвращение. Его дебют в этом году. С соблазном, что бельгиец не покинет ворота Реала до конца сезона. В частности, в гипотетическом финале Лиги чемпионов", – резюмируют авторы издания.

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