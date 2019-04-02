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Cимволичная сборная первой части сезона УПЛ по версии Instat

10:39 17 Читати українською
Cимволичная сборная первой части сезона УПЛ по версии Instat
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига опубликовала символическую сборную первой части чемпионата на основе оценок популярного ресурса Instat.

УПЛ опубликовала символическую сборную первой половины сезона чемпионата по оценкам Instat. Интересно, что команда состоит из игроков Шахтера, за исключением Ситала из Александрии и Кендзеры с Динамо.

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Теги
Шахтер Шахтер Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Артем Ситало Артем Ситало
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