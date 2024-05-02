Каталонский клуб близок к историческому попаданию в ЛЧ, но сохранить состав будет очень трудно. Кого-то надо возвращать из аренды, другие имеют скромные клаусулы, а некоторых готовы вырывать богатенькие гранды. В последнюю группу входят, например, Довбик и Цыганков.

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"Этим летом возможно все. Жирона как никогда показывает себя на витрине мирового футбола, Все видят нас. Спортдир Кике Карсель снова будет иметь много работы, но наша цель – сохранить костяк команды. Рынок сам все покажет нам. Думаю, не один наш игрок еще передумает об уходе из Жироны", – цитирует Гвардиолу Sport.es.

Добавим, что Жирона уже на ближайшей неделе может гарантировать себе путевку в ЛЧ. Для этого команде Довбика и Цыганкова нужно сыграть против Барсы не хуже, чем Атлетик сыграет против Хетафе.

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