В первом полуфинале Лиги конференций бельгийцы не удержали ничью с итальянцами (2:3). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 5-й минуте Фиорентина вышла вперед, но бельгийцы довольно быстро отыгрались – помог пенальти за игру рукой. Итальянцы на правах хозяев продолжили давить и на перерыв ушли ведя в счете.

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Переломный момент произошел на 61-й минуте – Оньедика умудрился в течение трех минут заработать два "горчичника" и оставил Брюгге вдесятером. Несмотря на численное меньшинство бельгийцы почти сразу сравняли, шокировав соперника. Итальянцы долго пытались взломать оборону соперника и наконец-то сделали это в добавленное время. Непростая победа "фиалок", которая оставляет немало вопросов на ответный матч.