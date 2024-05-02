Команда Руслана Ротаня наконец узнала имя третьего участника группового турнира на летних Играх.

Как сообщалось ранее, олимпийская сборная Украины в Париже сыграет в группе В, где ее соперниками станут Аргентина, Марокко и третья команда азиатской квалификации

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В четверг, 2 мая, определился последний участник группы. В матче за третье место на Кубке Азии U-23 сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры-2024.

К слову, матч с иракцами станет для подопечных Руслана Ротаня первым – он состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00.

Напомним, Олимпиада-2024 состоится во Франции с 24 июля по 9 августа.

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