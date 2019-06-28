Главные новости футбола 27 июня: Караваев перешел в Динамо, Барселона подписала голкипера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 июня.

Динамо официально подписало Караваева

Капитан Зари Александр Караваев перешел в Динамо. Соглашение киевлян с игроком сборной Украины рассчитано на 4 сезона. В составе "бело-синих" 27-летний полузащитник будет выступать под 20-м номером – этот номер в свое время принадлежал Олегу Гусеву.

По словам новичка Динамо, одним из главных факторов решение продолжить карьеру в Динамо стал личный интерес Александра Хацкевича.

В обратном направлении отправился Богдан Михайличенко. Полузащитник, который выступал за Зарю на правах аренды, стал частью трансфера Караваева и подписал полноценный контракт с луганчанами на 4 года.

Трансферы

Руслан Малиновский близок к переходу в Сампдорию – ожидается, что о переходе хавбека сборной Украины могут объявить уже на следующей неделе.

Барселона усилилась Нето – голкипер Валенсии подписал контракт на 4 года. Также в клубе прокомментировали возможное возвращение Неймара. К слову, ПСЖ требует за бразильца не только деньги, но и двух звезд Барселоны, что может значительно усложнить вероятность трансфера.

Заря после продажи Караваева в Динамо просматривает немецкого защитника, который уже отправился с командой на сборы в Словению.

Коноплянка покинет Шальке – в клубе подтвердили предстоящий уход украинца. Николай Морозюк стал полноправным игроком Ризеспора, подписав контракт на 2 года.

Карпаты объявили о переходе Сергея Вакуленко, который в прошлом сезоне выступал за киевский Арсенал. Мариуполь подписал трех чемпионов мира U-20 в составе сборной Украины.

Другие главные события

Определились финалисты чемпионата Европы U-21. Ими стали Испания и Германия – первые разгромили Францию, а немцы вырвали победу над Румынией.

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что ему обещали должность главного тренера национальной команды в случае неудачи под руководством Андрея Шевченко.

Динамо назвало соперников в контрольных матчах на сборах в Австрии, а хавбек сборной Украины Марьян Швед определился с номером в Селтике.

Уэйн Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля.