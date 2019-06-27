Караваев: Хацкевич позвонил и сообщил, что хочет видеть меня в Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал свой переход в столичный клуб.

"Ощущения после подписания контракта волнующие. Когда появилось предложение и все происходило на уровне обсуждения, я это воспринимал нормально, но сейчас, когда уже непосредственно подписывал контракт, чувствовал приятное волнение, я полностью осознал, куда попал.

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Конечно, я понимаю, что надолго связал свою судьбу с клубом, у которого большие задачи, мне это очень нравится и импонирует. С каждым годом, начиная с начала моей футбольной карьеры еще на юношеском уровне, я постоянно двигался по лестнице вверх. Не хочу, чтобы сейчас был пик моей карьеры, надеюсь, в дальнейшем также буду двигаться вперед до ее завершения.

Хацкевич мне звонил, высказал свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении этого перехода", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

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