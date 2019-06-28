Головні новини футболу 27 червня: Караваєв перейшов у Динамо, Барселона підписала голкіпера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 червня.

Динамо офіційно підписало Караваєва

Капітан Зорі Олександр Караваєв перейшов у Динамо. Угода киян з гравцем збірної України розрахована на 4 сезони. У складі "біло-синіх" 27-річний півзахисник виступатиме під 20-м номером – цей номер свого часу належав Олегу Гусєву.

За словами новачка Динамо, одним із головних факторів рішення продовжити кар'єру в Динамо став особистий інтерес Олександра Хацкевича.

У зворотному напрямку вирушив Богдан Михайліченко. Півзахисник, який виступав за Зорю на правах оренди, став частиною трансферу Караваєва і підписав повноцінний контракт з луганцями на 4 роки.

Трансфери

Руслан Маліновський близький до переходу в Сампдорію – очікується, що про перехід хавбека збірної України можуть оголосити вже наступного тижня.

Барселона підсилилась Нето – голкіпер Валенсії підписав контракт на 4 роки. Також у клубі прокоментували можливе повернення Неймара. До слова, ПСЖ вимагає за бразильця не лише гроші, а й двох зірок Барселони, що може значно ускладнити ймовірність трансферу.

Зоря після продажу Караваєва в Динамо переглядає німецького захисника, який вже вирушив з командою на збори до Словенії.

Коноплянка покине Шальке – у клубі підтвердили майбутній відхід українця. Микола Морозюк став повноправним гравцем Різеспора, підписавши контракт на 2 роки.

Карпати оголосили про перехід Сергія Вакуленка, який у минулому сезоні виступав за київський Арсенал. Маріуполь підписав трьох чемпіонів світу U-20 у складі збірної України.

Інші головні події

Визначились фіналісти чемпіонату Європи U-21. Ними стали Іспанія та Німеччина – перші розгромили Францію, а німці вирвали перемогу над Румунією.

Екс-наставник збірної України Мирон Маркевич заявив, що йому обіцяли посаду головного тренера національної команди у разі невдачі під керівництвом Андрія Шевченка.

Динамо назвало суперників у контрольних матчах на зборах в Австрії, а хавбек збірної України Мар'ян Швед визначився з номером у Селтіку.

Вейн Руні забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля.