"Я провел три года здесь, в Жироне, и я прошел через сложные ситуации. Во втором дивизионе игроки боролись, с двумя очень сильными ударами. Они падали и снова поднимались.

Гол и ассист Довбыка в видеообзоре матча Жирона – Барселона – 4:2

Мы знали, что Реал выиграет Ла Лигу, они провели сезон намного лучше других, но многие люди говорят мне, что смотрят наши игры, потому что мы играем хорошо, и для меня это здорово

Я верю в это, это невероятно, осталось четыре игры, и мы уже в Лиге чемпионов. Мы – вторая команда после Мадрида. Это результат прекрасного проекта, футбольных людей, у меня нет слов. Сегодня мы выходим в Лигу чемпионов, побеждаем Барсу, команду, от которой мы были в тени, вместе с Эспаньолом, в последние годы.

Опередить их – это то, чем можно наслаждаться и праздновать. Вызов заключался в том, чтобы избавиться от страха маленькой команды, смотреть на результат. Для игрока важно смотреть на каждого соперника на равных. Барса была лучше до счета 2:2, нам было тяжело до этого момента. После этого мы развязали себе руки", – цитирует Мичела AS.

Напомним, одержав победу над Барселоной, Жирона обеспечила себе участие в Лиге чемпионов. Команда Довбика и Цыганкова впервые в истории сыграет на турнире.

Довбык и конкурент Цыганкова разбили Барселону, Короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас