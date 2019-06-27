Малиновский в шаге от перехода в Сампдорию – известна сумма трансфера

Руслан Малиновский близок к переходу в Сампдорию. Генуэзцы заплатят Генку 12 млн евро.

Сампдория и Генк договорились о трансфере полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Джанлука Ди Марцио. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

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По информации источника, итальянский клуб может оформить переход одного из лидеров сборной Украины на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что на игрока, кроме Сампдории, претендуют Аталанта и Валенсия.

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