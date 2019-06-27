Малиновский в шаге от перехода в Сампдорию – известна сумма трансфера

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Маркевич: Мне обещали, что если у Шевченко не получится, то я возглавлю сборную Украины – ради этого и сижуСборная Украины — 19:34 365
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