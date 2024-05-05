"После 16 лет, которые я провел в национальной команде Боснии и Герцеговины, пришло время сказать, что все завершено. Это, безусловно, одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять, но с огромной гордостью и искренним удовольствием я говорю: достаточно.

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Я провел 115 матчей, испытал столько радости, попал на чемпионат мира – все это было моей мечтой с детства, которая стала реальностью. Я всегда носил майку своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших преданных болельщиков по всему миру", – поделился Пьянич на собственной странице в Instagram.

Добавим, что Миралем дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины еще в далеком 2008 году в игре против Болгарии. В общем Пьянич провел за национальную команду 115 матчей, в которых отметился 17 голами и 29 ассистами. Последним его матчем была встреча с Украиной в плей-офф отбора к Евро-2024, в котором он вышел на 8 минут.

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