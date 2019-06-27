Богдан Михайличенко стал полноценным игроком Зари

Защитник Богдан Михайличенко подписал полноценный контракт с луганской Зарей.

Заря на своем официальном сайте сообщила о подписании полноценного контракта с Богданом Михайличенко. Соглашение рассчитано на 4 года.

Караваев стал игроком Динамо

Перед этим воспитанник киевского Динамо выступал в луганской команде в течение полутора лет на правах аренды.

Напомним, "черно-белые" продали киевлянам одного из своих лидеров – Александра Караваева. Также команда просматривает немецкого защитника Абу Ханну.

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