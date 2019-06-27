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Динамо определилось с соперниками на австрийском сборе – киевляне снова сыграют с Олимпиакосом

18:29 144 Читати українською
Динамо определилось с соперниками на австрийском сборе – киевляне снова сыграют с Олимпиакосом
Динамо – Олимпиакос / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо определилось со всеми спаррингами на австрийском сборе. "Бело-синие" сыграют против Олимпиакоса, которому противостояли в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо на своем официальном сайте назвал всех спарринг-партнеров на летнем сборе в Австрии. Среди них – греческий Олимпиакос, с которым киевляне еще зимой встречались в 1/16 финала Лиги Европы.

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4 июля. Динамо – Ботошани (Румыния), 19:00

5 июля. Динамо – Ваккер (Австрия), 19:00

8 июля. Динамо – Олимпиакос (Греция)

13 июля. Динамо – Брентфорд (Англия), 13:00

14 июля. Динамо – Швац (Австрия), 14:30

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