Динамо определилось с соперниками на австрийском сборе – киевляне снова сыграют с Олимпиакосом

Киевское Динамо определилось со всеми спаррингами на австрийском сборе. "Бело-синие" сыграют против Олимпиакоса, которому противостояли в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо на своем официальном сайте назвал всех спарринг-партнеров на летнем сборе в Австрии. Среди них – греческий Олимпиакос, с которым киевляне еще зимой встречались в 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо и Шахтер стали соперниками Колоса в рамках подготовки к новому сезону УПЛ

4 июля. Динамо – Ботошани (Румыния), 19:00

5 июля. Динамо – Ваккер (Австрия), 19:00

8 июля. Динамо – Олимпиакос (Греция)

13 июля. Динамо – Брентфорд (Англия), 13:00

14 июля. Динамо – Швац (Австрия), 14:30

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ