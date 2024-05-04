В рамках субботней программы 34-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 34-й тур

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Суарес, 33 (автогол), Бекер, 45+1

Мальорка – Атлетико – 0:1

Голы: Рикельме, 5

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Реал Сосьедад в родных стенах победил Лас-Пальмас, оформив результат еще в первом тайме – 2:0. Таким образом, канарцы довели свою безвыигрышную серию до девяти туров, причем семь последних завершились поражениями. Баски же сократили отставание от топ-4 до 10 очков, что теоретически оставляло шансы на ЛЧ.

Реальных шансов, конечно же, не было. Де-юре закрыть вопрос должен был Атлетико, который гостил на Майорке. Мадридцы не боялись давления сан-себастьянских басков, однако переживали из-за басков с Бильбао – Атлетик держался на расстоянии трех зачетных баллов от четвертой позиции, которую занимали мадридцы.

"Матрасники" забили в ворота Мальорки уже на 5-й минуте в результате шикарного выстрела Рикельме из-за пределов штрафной.

На 30-й минуте Эрмосо мог удвоить преимущество, однако его выстрел с левого угла вратарской попал в крестовину. На 54-й же Льоренте запорол выход 2-в-1, получив передачу и пробив метров с восьми в небо. Мальорка ответила классным лонгшотом Дардера в левый нижний и ударом Ларина с острого угла – в обоих случаях выручил Облак.

Атлетико так и не забил второй, а Мальорка так и не отыгралась. Финальный свисток зафиксировал победу мадридцев со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Диего Симеоне оторвались от пятой позиции на шесть очков, а от Реал Сосьедада – на 13 за четыре тура до конца. "Чурри-урдин" официально выбыли из борьбы за ЛЧ. Атлетик и Атлетико остаются в гонке.

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