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Караваев стал игроком Динамо

21:19 124 Читати українською
Караваев стал игроком Динамо
Александр Караваев – игрок Динамо / ФК Динамо

Динамо официально подписало капитана Зари Александра Караваева. Игрок сборной Украины подписал 4-летний контракт.

Полузащитник Зари Александр Караваев перешел в киевское Динамо. Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на 4 года. В Динамо Караваев будет выступать под 20-м номером, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Ранее стало известно, что Караваев не полетел с Зарей на сборы в Словению. По неофициальной информации, трансфер обошелся киевлянам в 1,25 млн евро. Кроме того, в обратном направлении перебрался Богдан Михайличенко, который стал полноправным игроком луганчан.

27-летний Караваев является воспитанником Шахтера, однако не провел за основную команду "горняков" ни одного поединка. На правах аренды выступал за Севастополь, Зарю и Фенербахче (во второй половине сезоне 2016/17). Летом 2017 года луганчане выкупили игрока сборной Украины у Шахтера и подписали с ним трехлетний контракт.

В сезоне 2018/19 в активе Караваева 10 голов и 5 ассистов.

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