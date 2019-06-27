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Швед узнал игровой номер в Селтике

10:39 45 Читати українською
Швед узнал игровой номер в Селтике
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Полузащитник Селтика Марьян Швед продолжает готовиться к новому сезону.

В новом клубе бывший хавбек Карпат будет выступать под номером 20, сообщает пресс-служба Селтика.

"Это мой первый опыт в команде, которая выигрывает трофеи", – Швед прокомментировал свои амбиции в Селтике

Отметим, что на протяжении своей карьеры Швед ранее никогда не носил футболку с этим номером. За Карпаты Марьян выступал под 35, а за молодежные команды Севильи под 7, 10, 11 и 22-м.

"Я счастлив оказаться в Селтике. Спасибо за вашу поддержку", – сказал Швед.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Видеоновости
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