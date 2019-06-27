Евро-2019 U-21: Испания разгромила Францию и стала вторым финалистом турнира

Испания встретится в финале с Германией / Фото AFP

Испания победила Францию во втором полуфинале Евро-2019 среди команд U-21.

Евро-2019 U-21, 1/2 финала

Испания – Франция – 4:1

Голы: Рока, 28, Оярсабаль, 45+5 (пен.), Ольмо, 47, Майораль, 67 – Матета, 16 (пен.)

Евро-2019 U-21: Германия в драматичном матче переиграла Румынию и вышла в финал турнира

Французы первыми праздновали взятие ворот, реализовав пенальти уже на 16-й минуте, но эйфория длилась недолго. Уже через 12 минут номинальные хозяева выровняли положение, а перед свистком на перерыв Оярсабаль вывел Испанию вперед.

После перерыва игроки сборной Франции посыпались. Испанцы еще дважды поразили ворота соперника, чем довели счет до разгромного.

В итоге Франция попала в финал Евро-2019, где встретится с Германией. Решающий поединок состоится 30 июня, начало в 21:45.