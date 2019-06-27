Маркевич: Мне обещали, что если у Шевченко не получится, то я возглавлю сборную Украины – ради этого и сижу

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не против вернуться к тренерской деятельности. При этом не исключил своей работы даже в сборной Украины.

"Почему я согласился возглавить комитет национальных сборных ФФУ вместо тренерской должности? Я согласился по одной причине – меня попросили, чтобы Шевченко продолжил работу. Это раз. Второе – мне сказали, что если у Шевченко не получится, то я буду главным тренером сборной. Ради этого я сидел и сижу (в УАФ – прим. "Футбол 24").

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Я хочу, чтобы наша сборная попала в финальную часть Евро-2020, потому что это нужно для Украины. Надеюсь, что так оно и будет. Но если вдруг не получится – я буду просить, чтобы меня назначили главным тренером сборной Украины. То, что мне обещали.

Сожалею, что не работаю тренером уже 2 года, но так сложились обстоятельства. Я пошел на этот компромисс, ведь не всегда происходит так, как ты этого хочешь. Хотел бы еще поработать, но это будет последняя команда. Хотел бы действительно чего-то достичь, но только в серьезном проекте", - рассказал Маркевич в эфире программы "Бомбардир".

Напомним, после ухода из Днепра в 2016 году Маркевич возглавил Комитет национальных сборных ФФУ (ныне – УАФ). К слову, в 2010 году Мирон Богданович возглавлял сборную Украины – под его руководством национальная команда провела 4 матча.

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