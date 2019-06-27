Барселона официально прокомментировала возможный трансфер Неймара

Вице-президент Барселоны Жорди Кардонер подтвердил, что нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть парижский клуб и вернуться в Каталонию.

"Неймар хочет вернуться в Барселону, но этот вопрос пока не обсуждается советом директоров. По слухам, мы уже его подписали, но на самом деле мы даже не связывались с ним.

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Меня не удивляет, что Неймар хочет вернуться. Такое уже случалось ранее: другие игроки уходили и возвращались, например Сеск и Пике. Неймар – отличный игрок, но нам нужно проанализировать, как он покидал команду, если однажды его подписания станет реальным", – цитирует Кардонер Marca.

Напомним, Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. Бразилец сыграл за каталонцев 186 матчей во всех турнирах, в которых забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. В 2017 году форвард перешел в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами действует до лета 2022 года.

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