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Мариуполь официально объявил о трансферах трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20

11:56 190 Читати українською
Мариуполь официально объявил о трансферах трех чемпионов мира в составе сборной Украины U-20
Виктор Корниенко / Getty images

Мариуполь продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона в УПЛ.

Азовцы арендовали до конца сезона трех игроков Шахтера. Это Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук, сообщает пресс-служба Мариуполя.

УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

Заметим, что все трое стали триумфаторами юниорского чемпионата мира, который недавно состоялся в Польше.

Кроме того, Мариуполь арендовал у Шахтера 21-летнего полузащитника Дмитрия Топалова.

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Теги
Мариуполь Мариуполь Шахтер Шахтер Трансферы Алексей Кащук Алексей Кащук Виктор Корниенко Виктор Корниенко Максим Чех Максим Чех Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов
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