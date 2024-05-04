У Арсенала задача на конец сезона остается неизменной. Подопечные Микеля Артеты должны побеждать в каждом матче и надеяться на одну осечку Сити – только тогда "канониры" станут чемпионами. Помешать лондонцам мог Забарный, который вместе с Борнмутом приехал на "Эмирейтс".

Конечно же, Илья вышел в основе, как и всегда. Зинченко же прочно присел в запас – Александр остался там в пятом матче подряд. На левом фланге обороны лондонцев снова вышел Томиясу.

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В первом тайме доминирование Арсенала было тотальным. Команда вела по ударам со счетом 16:1, причем 13 выстрелов прошли из пределов штрафной. Подопечные Микеля Артеты наиграли на 1,5 ожидаемых голов без учета пенальти, который команда заработала перед перерывом. Показатели ожидаемой остроты передач "канониров" вылетели куда-то в небо.

Перечислять все моменты хозяев будет долго и скучно. Лучше посмотрите видеообзор. Важно только отметить, что Борнмут держался более 40 минут. Очень круто проявил себя Забарный, который накрыл два удара и заработал на себе фол, когда Хаверц вырывался на ударную позицию в штрафной (Кай в борьбе ударил Илью локтем).

До речі, 4 травня в АПЛ конкурент Арсенала – Манчестер Сіті – прийматиме Вулверхемптон. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" переможуть "вулвз". Коефіцієнт на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли – 1,12. Звитяга їхніх суперників оцінена в 19,79, а нічия – 12,04. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,27, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,74.

Также спасали грубые фолы. Уже на 12-й минуте Кук мог сломать Сака, ударив его шипами. У Букайо даже пошла кровь, однако его обидчик не получил и желтой карточки.

В конце концов, "вишенок" держали в игре сейвы голкипера. До перерыва Траверс выполнил 5 сейвов, а удар Томиясу головой после скидки заблокировал Сенеси, который стоял на линии пустых ворот. Еще несколько эпизодов упустили сами лондонцы – Троссар и Хаверц пробивали с отскока с близкого расстояния, но мяч пролетал рядом с каркасом.

Тем более обидным для Борнмута оказался пенальти, который заработал Хаверц. Эдегор выполнил разрезную передачу в штрафную, а Кай выглянул из-за спин Забарного и Сенеси, первым оказавшись на мяче – голкипер вышел на перехват, а немец упал после контакта. Впрочем, на видеоповторе было заметно, что Хаверц успел пробросить сферу и сам цеплялся за ногу Траверса.

Хавбек Арсенала сыграл круто, а вратарь был наказан за опрометчивый выход с подкатом. Впрочем, при желании арбитр мог и не назначать 11-метровый. Дэвид Кут решил, что контакта было достаточно для "отметки" – а Сака легко переиграл Траверса. 1:0.

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. В начале второго тайма Хаверц снова ворвался в штрафную (сработал прессинг хозяев), сбросив мяч под удар Сака метров с 12-ти – Траверс спас Борнмут. Еще через три минуты Марк потащил классный обводящий выстрел Кая.

Казалось, что все завершится разгромом, однако в течение 50-60-х минут Борнмут неожиданно ожил. Арсенал проводил опасные атаки и имел опасные стандарты, но классные моменты создавали именно гости. В частности, на 53-й минуте Соланке ворвался на левый угол вратарской и попытался пробить между ног Райи – Давид успел сомкнуться!

На 59-й "канониры" дали Клюйверту выстрелить с линии штрафной (мимо левой стойки). На 74-й же "вишенки" и гол забили в результате подачи со стандарта – Райя не смог далеко выбить мяч, Кристи подхватил и бахнул в перекладину, а Соланке добил. Вот только взятие ворот не засчитали из-за фола против голкипера со стороны Семеньо.

Впрочем, даже если бы счет изменился, то Арсенал все равно бы лидировал. За четыре минуты до этого эпизода "канониры" удвоили свое преимущество. Эдегор попытался разрезать оборону, мяч рикошетом добрался до Райса, после чего Деклан с разворота сбросил под удар Троссару. Леандро тут же закрутил под дальнюю штангу – 2:0!

Формально за Леандро не успел Забарный, но на самом деле с бельгийцем играл Смит. Адам высунулся на Райса в центр, где стоял Илья, что оставили свободным Троссара. Оборона дезориентировалась.

После этого у Арсенала еще было попадание в перекладину и отмененный шедевральный гол Габриэля. Центрбек принял мяч после навеса со стандарта и зарядил вторым касанием в девятку. В конце концов, на 7-й компенсированной свежий Жезус дал проникающий пас в штрафную, а Райс ворвался, принял и расстрелял дальний угол с правого края – к сожалению, 1-в-1 с Декланом играл Забарный.

Финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счетом 3:0. Северные лондонцы набрали 83 очка, восстановив 4-очковое преимущество над Манчестер Сити – впрочем, "горожане" свой матч в туре еще не сыграли. И они имеют игру в запасе.