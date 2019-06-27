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Карпаты объявили о трансфере Вакуленко

09:17 122 Читати українською
Карпаты объявили о трансфере Вакуленко
Сергей Вакуленко / фото: ФК Карпаты

Полузащитник донецкого Шахтера Сергей Вакуленко стал игроком львовских Карпат.

25-летний футболист заключил с львовянами трехлетний контракт, сообщает пресс-служба Карпат.

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Прошлый сезон Вакуленко провел в аренде в донецком Олимпике, а затем в Арсенале-Киев, сыграв всего 23 матча в УПЛ.

Отметим, что Вакуленко занял пятое место в списке бомбардиров чемпионата Украины, забив девять голов.

УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

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