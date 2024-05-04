Карло Анчелотти подтвердил, что Тибо Куртуа вернется в игре чемпионата против Кадиса, но на ответный матч полуфинала ЛЧ против Баварии место в воротах снова доверят украинцу.

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Лунин продемонстрировал устойчивую психологию в нынешнем сезоне. Андрей не сдался после аренды Кепы, которого победил в конкуренции за роль временно основного. Возвращение Куртуа уже несколько недель висит тенью над украинцем, но он продолжает выполнять свою работу. Анчелотти просто вынужден вознаградить Лунина, вклад которого был решающим на предыдущих стадиях плей-офф ЛЧ против РБ Лейпциг и Ман Сити.

Издание Marca провело опрос среди своих читателей: "Кто должен защищать ворота Реала в полуфинале против Баварии, если Куртуа хорошо сыграет с Кадисом?". Симпатии однозначно на стороне Лунина – 79% голосов против 21% у Тибо. Остается надеяться, что украинец не подведет Анчелотти и сохранит шансы выйти в потенциальном финале ЛЧ.

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