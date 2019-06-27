Заря просматривает немецкого защитника

Защитник Джоэль Абу Ханна находится на просмотре в луганской Заре.

Луганская Заря на своем официальном сайте сообщила, что на сборе в Словении просматривает немецкого защитника Джоэля Абу Ханну. 21-летний футболист является воспитанником леверкузенского Байера.

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Напомним, нынешний наставник луганчан Виктор Скрипник долгое время работал в бременском Вердере, после чего возглавил Ригу.

Заря завершила сезон 2018/19 на 5 позиции в турнирной таблице УПЛ и начнет свое участие в Лиге Европы со 2 квалификационного раунда.

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