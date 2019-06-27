toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Заря просматривает немецкого защитника

27 июня 23:10 126 Читати українською
Заря просматривает немецкого защитника
Джоэль Абу Ханна / ФК Байер Леверкузен

Защитник Джоэль Абу Ханна находится на просмотре в луганской Заре.

Луганская Заря на своем официальном сайте сообщила, что на сборе в Словении просматривает немецкого защитника Джоэля Абу Ханну. 21-летний футболист является воспитанником леверкузенского Байера.

Вернидуб заявил, что Заря задолжала ему деньги

Напомним, нынешний наставник луганчан Виктор Скрипник долгое время работал в бременском Вердере, после чего возглавил Ригу.

Заря завершила сезон 2018/19 на 5 позиции в турнирной таблице УПЛ и начнет свое участие в Лиге Европы со 2 квалификационного раунда.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
Караваев не полетел на сборы Зари – стала известна сумма потенциального трансфера игрока в Динамо
27 июня
1034
Теги
Заря Заря Трансферы Трансферы чемпионата Украины Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
43
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук