"Коноплянка будет искать новый вызов", – генеральный директор Шальке подтвердил уход украинца

Генеральный директор Шальке Йохен Шнайдер сообщил, что вингер Евгений Коноплянка будет искать новый клуб для продолжения карьеры.

"Бенталеб, который в настоящее время находится на реабилитации, переориентируется. Как и Коноплянка, он тоже будет искать новый вызов", – цитирует генерального директора Twitter Шальке.

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Украинец перешел в немецкий клуб из Севильи летом 2016 года, но за 3 сезона не смог стать основным игроком команды и вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры. Сейчас активно сообщается о его переходе в Фенербахче.

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