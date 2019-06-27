Морозюк подписал полноценный контракт с Ризеспором

Украинский защитник Николай Морозюк стал игроком турецкого Ризеспора.

Морозюк подписал с Ризеспором контракт на 2 сезона, сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

Морозюк: В Турции алкоголь – закрытая тема, в городе он не продается

Раньше сообщалось, что украинец переберется в новую команду на правах свободного агента, хотя его контракт с киевским Динамо истекает лишь спустя два года.

Напомним, зимой этого года Морозюк на правах аренды перешел в Ризеспор, за это время защитник сыграл 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ