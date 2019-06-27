toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Барселона официально подписала Нето

12:33 48 Читати українською
Барселона официально подписала Нето
Норберто Нето / Zimbio

Барселона официально осуществила трансфер вратаря Валенсии Норберто Нето.

Барселона подписала голкипера Валенсии Норберто Нето, сообщает официальный сайт каталонцев.

Силлессен официально перешел в Валенсию

Барселона выплатила за голкипера 26 млн евро, еще 9 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Нетто подпишет с Барселоной контракт сроком на четыре сезона, к лету 2023 года. Опция выкупа, прописанная в договоре, составит 200 млн евро.

Ранее из Барселоны в Валенсию за 35 млн евро перешел вратарь Силлессен. Сообщалось, что клубы обменяются голкиперами без доплат.

Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде: сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета

blog_ava
Главные новости футбола 26 июня: Шахтер одержал первую победу с новым тренером, распродажа в Динамо
07:00
797
Теги
Яспер Силлессен Яспер Силлессен Норберто Нето Норберто Нето Валенсия Валенсия Барселона Барселона Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
40
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук