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Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля в матче МЛС

08:30 32 Читати українською
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля в матче МЛС
Уэйн Руни / фото из соцсетей

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни в очередной раз продемонстрировал свое футбольное мастерство.

В очередном матче регулярного сезона MLS ДС Юнайтед на своем поле минимально обыграл Орландо Сити (1:0). Единственный гол в этом поединке забил бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни.

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Англичанин отметился точным ударом со своей половины поля – мяч перелетел через голкипера Орландо Брайана Роу, который вышел из ворот слишком далеко. Для Руни этот гол стал девятым в 17 матчах регулярного сезона MLS.

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