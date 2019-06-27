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Неймар в Барселону: ПСЖ предлагает каталонцам дерзкий обмен, который похож на ограбление

10:12 195 Читати українською
Неймар в Барселону: ПСЖ предлагает каталонцам дерзкий обмен, который похож на ограбление
Неймар / Фото REUTERS

Барселона начала сложные переговоры с ПСЖ о трансфере Неймара.

Парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца на Камп Ноу, однако надеются получить от этой сделки максимум пользы, информирует Sport.es.

Барселона может получить штрафные санкции от ФИФА из-за переговоров с Неймаром

Ранее сообщалось, что Барса готова отпустить в Париж Коутиньо и доплатить 100 миллионов евро, но такой вариант не устроил чемпионов Франции, которые хотят получить еще одну звезду "блаугранас" – Усмана Дембеле. ПСЖ намерен арендовать 22-летнего француза с последующим правом выкупа.

ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару, – СМИ

Также отмечается, что переговоры будут сложными из-за напряженных отношений между клубами. Однако посредники делают все возможное, чтобы трансфер состоялся.

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Теги
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