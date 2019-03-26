Главные новости футбола 25 марта: Украина одержала тяжелую победу в Люксембурге, португальцы и сербы поделили очки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 марта.

Сборная Украины

Сборная Украины вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020 – видео голов и обзор поединка.

Виктор Цыганков отличился дебютным голом за "сине-желтых", а Александр Караваев получил травму и не смог доиграть матч до конца.

Главный тренер сборной Люксембурга разочарован результатом – послематчевая пресс-конференция Хольца; в свою очередь Андрей Шевченко рассказал, что обусловило такой ход игры.

В другом матче этой группы Португалия не сумела дожать Сербию дома и потеряла Роналду из-за травмы – форвард не сумел доиграть поединок и был заменен.

Евро-2020

Сборная Франции разгромила Исландию в матче отбора, Турция не заметила сборную Молдовы – видео забитых мячей и обзор матча.

Также Англия разгромила Черногорию, а Косово и Болгария сыграли вничью. Каллум Хадсон-Одой – второй самый молодой футболист, вышедший в стартовом составе сборной Англии на официальный матч.

Другие топ-события

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