Действующий контракт 25-летнего украинца рассчитан до конца следующего сезона, но стороны активно ведут переговоры о новом контракте. Процесс уже на финишной прямой.

Лунин услышал вердикт за гол от лидера Баварии – главный конкурент украинца не имеет никаких сомнений

По информации The Athletic, Лунин очень близок к подписанию нового соглашения, которое оставит его в Реале до лета 2028 года. Зарплата игрока значительно возрастет, чтобы соответствовать его новому статусу в команде. Издание отмечает, что переговоры с агентом голкипера начались в марте и продвигались очень быстро.

Напомним, Андрей Лунин стал игроком Реала почти пять лет назад, но лишь в этом сезоне сумел стать важным игроком для "сливочных". Украинец воспользовался своим шансом, когда травмировался Куртуа, а также Кепа Аррисабалага, которого Мадрид арендовал на замену бельгийцу.

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале ЛЧ – Лунин пропустил в ближний, Винисиус и Кроос спасли Мадрид