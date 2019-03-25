Евро-2020: Португалия не сумела дожать Сербию дома и потеряла Роналду из-за травмы

Сборные Португалии и Сербии не выявили сильнейшего в матче 2-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 (1:1). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Со стартовых минут команды решили не закрываться у своих ворот, а лучше поискать счастья у ворот соперника. Как следствие, у португальцев классный момент возник уже на 4-й минуте: сербы "заварили кашу" в своей штрафной – Спаич не попал по мячу и подарил его Карвалью, но удар Вильяма разминулся со штангой.

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Сборная Сербии ответила еще серьезнее три минуты спустя. Гачинович выскочил на свидание с Патрисиу, перебросил мяч через голкипера, а тот не придумал ничего лучшего, чем грубо снести оппонента – пенальти! К отметке подошел Тадич и спокойно развел вратаря и мяч по разным углам.

Такое развитие событий явно не входило в планы хозяев, поэтому те сразу взялись исправлять ситуацию. Роналду классно пробивал в дальний угол – Дмитрович перевел мяч на угловой. Через 5 минут уже Геррейро замыкал прострел Канселу с фланга, но сербский кипер снова мастерски парировал выстрел.

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Постепенно сербы начали закрываться на своей половине поля, а португальцы наращивали давление. Вот уже Роналду выиграл борьбу внутри штрафной и сбрасывал под удар, но защитник опередил партнеров Криштиану и выбил мяч за пределы поля. А на 24-й минуте Рафа Силва едва не забил красивый гол пяткой, но его удар заблокировали, а когда добивал Роналду, то защитник бросился под мяч и тот снова оказался в руках Дмитровича.

Несчастье португальцев усилилось на 28-й минуте. Тот же Рафа Силва разгонял быструю контратаку и бросил в прорыв Роналду, но Криштиану немного пробежал и захромал – травма и почти мгновенная замена лидера сборной на время выбила европейских "селесао" из колеи. Однако, под занавес тайма хозяева оправились и организовали серию атак, которые наконец дали результат.

На 42-й минуте Данилу получил передачу в центре поля, приблизился к штрафной и классно пробил метров с 22-х – мяч "лизнул" перекладину и влетел в сетку ворот Дмитровича – 1:1! Здесь же сборная Сербии могла вернуть свое преимущество, но удар Митровича с лета феерическим прыжком заблокировал Диаш, а Тадич с нескольких метров умудрился пробить выше ворот.

Зато вторая половина игры получилась значительно беднее на голевые моменты. Преимущественно борьба шла в центре поля, а опасные ситуации возникали преимущественно благодаря нестандартным индивидуальным действиям. У сербов такую ​​активность проявили Лазович (сейв Патрисиу) и Радоньич (мимо), у португальцев – Данилу (выше ворот) и Диего Соуза со штрафного (значительно мимо).

Постепенно сборная Сербии начала слишком сильно прижиматься к своим воротам и напряжение в матче возросло. На 71-й минуте подопечные Фернанду Сантуша создали невероятный момент: Андре Силва опасно пробивал, но под его удар бросился защитник, а когда Рафа Силва попытался добить мяч, то его заблокировал партнер по команде – Вильям Карвалью. В ответ попытался огрызнуться Тадич, но его удар после классного финта оказался неточным.

На 74-й минуте сборная Португалии вполне могла претендовать на одиннадцатиметровый. В атаке хозяев кто-то из сербов сыграл рукой, но свисток арбитра промолчал, а лайнсмен вообще поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Однако, видеоповтор, которым рефери в квалификации к Евро-2020 пользоваться не могут, продемонстрировал, что португальцы находились в правильном положении.

Еще один сомнительный эпизод случился на 82-й минуте: в штрафной Миленкович завалил Пепе, но арбитр лимит пенальти в этом матче, очевидно, использовал еще в первом тайме. Этот инцидент добавил еще больше спортивной злости португальцам, которые пошли на финальный штурм и заставили Сербию играть на отбой.

Однако, выпады Пицци, Геррейро и Ко так и не позволили сборной Португалии вырвать столь необходимую победу. Итак, 1:1 – счет, который устраивает и сербов, и сборную Украины. Португальцы же за 2 домашних матча набрали всего 2 очка в борьбе с основными конкурентами за путевку на Евро, а теперь еще и потеряли Криштиану Роналду...