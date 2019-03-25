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Сачко прокомментировал информацию о желании менеджмента Ворсклы его уволить

19:52 67 Читати українською
Сачко прокомментировал информацию о желании менеджмента Ворсклы его уволить
Василий Сачко / фото ФК Шахтер

Главный тренер полтавчан Василий Сачко заверил, что он работает дальше.

"Информация о том, что менеджмент команды выступает за мое увольнение? Звоните в клуб. У меня все хорошо, работаем дальше", – сказал Сачко для
Football.ua.

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Отметим, ранее наставник заявлял, что готов покинуть клуб, если проблема в нем.

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Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко
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