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Турция – Молдова – 4:0 – видео голов и обзор матча

25 марта 23:11 20 Читати українською
Турция – Молдова – 4:0 – видео голов и обзор матча
Турция – Молдова / Фото fotomac

Турция разгромила Молдову в матче 2-го раунда отбора к Евро-2020. Смотрите видео забитых голов и лучших моментов матча Турция – Молдова.

 

Игроки сборной Турции сразу начали давление на ворота соперника, за что и были вознаграждены уже на 24-й минуте. До перерыва хозяева успели удвоить преимущество.

Евро-2020: Турция не заметила сборную Молдовы в матче отбора

Во втором тайме игра особо не изменилась. Турки еще дважды поразили ворота игроков Молдовы и довели счет до логического разгрома.

Такой результат вывел Турцию на первую строчку в группе Н с 6-ю пунктами. Молдова на последнем месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Турция Турция Молдова Молдова Видеоновости Турция - Молдова
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