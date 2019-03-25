Люксембург – Украина: Цыганков отличился дебютным голом за "сине-желтых"

Евро-2020 — 25 март 974
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Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірнихЕвро-2020 — 25 март 330
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Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голомУкраина — 25 март 759
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Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France FootballИспания — 25 март 325
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Рекордная победа в истории и сенсационное фиаско – как играла сборная Украины против карликовых странЕвро-2020 — 25 март 744