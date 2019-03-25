Люксембург – Украина: Цыганков отличился дебютным голом за "сине-желтых"

Полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков сравнял счет в матче с Люксембургом.

На 40-й минуте встречи отбора к Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины Цыганков получил классную передачу от Зинченко и переиграл вратаря с близкого расстояния.

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Отметим, что это дебютный гол 20-летнего хавбека за "сине-желтых". Виктор дебютировал в национальной команде в 2016 году в матче против Финляндии (отбор к ЧМ-2018). Матч против Люксембурга стал 13-м для Цыганкова в сборной.

После первой 45-минутки сборная Украины играет вничью 1:1 с Люксембургом.

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