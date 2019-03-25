Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020

Украина дожала Люксембург благодаря автоголу (2:1) во 2-м туре отбора на Чемпионат Европы 2020. Счет и обзор матча 25 марта 2019 читайте на "Футбол 24"

Матч, как и онлайн-трансляция Люксембург – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45 по киевскому времени. Люксембург стал лидером нашей группы после волевой победы над Литвой в первом туре. Сборная Украины добыла приемлемый ничейный результат на поле действующих чемпионов Европы Португалии, но теперь нужно было только побеждать – ни один другой итог игры болельщики просто не поняли бы.

Люксембург – Украина – видео голов

Уже на 1-й минуте Мораес мог забивать, получив нацеленную подачу с правого фланга, однако пробил не очень удачно – куда-то в сторону от ворот. Затем команды обменялись неточными ударами. Сборная Украины завладела преимуществом (более 70% владения мячом), а крайние защитники Миколенко и Бутко были едва ли не самыми активными в атаке в стартовые минут 15. Цыганков пару раз сходил в чужой штрафной, но в решающий момент терял контроль над круглым, не доведя дело до приличного удара. Очень много ошибок наших в финальной трети поля, насыщенной защитниками хозяев.

Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча

Люксембург успокоился и начал искать свою комбинационную игру, вступая в высокий прессинг при потерях. Миколенко несколько раз терял Жерсона, но в центре защиты украинцы не позволяли сопернику лишнего – прострелы находили лишь "сине-желтых". Малиновский заработал опасный штрафной, смело пойдя на трио защитников. Коноплянка красиво обвел стенку, но попал в стойку за воротами. Первый точный удар в матче пришел... со стороны Люксембурга на 33-й минуте. Дважды подряд Пятов потянул убийственные удары, но мы позволили сопернику провести еще одну атаку, в которой после прострела справа Бутко подарил Тюрпелю мяч перед пустыми воротами.

HT - Luxembourg 1-1 #Ukraine . Hopefully the team will come out much more focused in the 2nd half. Ukraine played a bit weak IMO in the 1st. #LUXUKR #LuxembourgUkraine #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/jc51a7D5JN — GS7 (@GS7_89) 25 березня 2019 р.

Украина проснулась на 40-й минуте. Зинченко и Цыганков обыгрались в эффектную стенку, и динамовец с острого угла прокинул между ног вратарю. Гол на 1:1 почти в раздевалку. Хозяева, правда, опять выбежали в контру. Миколенко позволил Венсану Тиллю пробить – Пятов на месте. Первый тайм на грани провала Украины. Команда Шевченко владела мячом 65% времени, но по ударам в створ уступает 1:4.

На старте второго тайма Люксембург трижды подряд бомбит наши ворота подачами после углового. Венсан Тилль на 50-й избежал офсайдной ловушки и пробил в дальний угол - чуть не докрутил 19-летний талант. Мораес наконец-то допрыгнул до подачи справа, но удар натурализованного форварда снова далек от идеального. Жерсон издалека приложился, снаряд просвистел выше. Хозяева поймали уверенность и очень резко выбегают в контратаки, наказывая нас за любую ошибку во время владения. Как ни прискорбно, но результат 1:1 за 60 минут матча - это лучшее, на что мы вправе рассчитывать...

Коноплянка получил второй шанс пробить стандарт с границы штрафной. К сожалению, опять Евгений выкручивает над стенкой и над воротами. Яремчук на 64-й минуте вышел вместо Безуса, который потерялся на поле в первом за несколько лет матчи в составе сборной Украины. Замена имени Гента. Мораес обыгрался в стенку с Цыганковым и упустил один из редких наших моментов, неудачно пробив в дальний угол. Виктор создал еще один момент, пройдя двух соперников, но удар/прострел Мораес заблокировали.

Еще одна подача стандарта хозяев, и снова украинцы проигрывают верх. Хорошо, что Жерсон пробил неточно. Тот же люксембуржец поиздевался финтами над двумя соперниками. Очередная атака завершилась ударом по нашим воротам. Малиновский ответил со штрафного. В обоих случаях было значительно выше. Буяльский заменил Караваева, который перед тем сам вышел вместо Бутко. До полной беды нам еще травмы на ровном месте не хватало. Тилль с партнером выходили 2 в 1. Затянули с ударом, но мы все равно позволили им пробить с нескольких метров – к счастью, мимо.

А в самом конце Малиновский подал со штрафного, и игрок матча у соперника Жерсон Родригес забивает по своим воротам! Это победа, пусть и совсем не заслуженная. Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу после двух туров, чудом набирая 4 очка. Люксембург опускается на второе место (3 балла). Португалия после двух ничьих – третья.