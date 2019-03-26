toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Люксембург – Украина: Караваев получил травму и не смог доиграть матч

00:12 52 Читати українською
Люксембург – Украина: Караваев получил травму и не смог доиграть матч
Александр Караваев / фото: А. Осипов

Защитник "сине-желтых" Александр Караваев не смог доиграть матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Краваев, который появился на поле 79-й минуте вместо Бутко, уже на 87-й минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче.

Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020

Отметим, что сборная Украины на последних минутах встречи вырвала победу в Люксембург. Победный гол забил Жерсон Родригес, оформив автогол.

Люксембург – Украина – видео голов

Теги
Украина Украина Евро-2020 Люксембург - Украина Александр Караваев Александр Караваев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
6
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук