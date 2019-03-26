Люксембург – Украина: Караваев получил травму и не смог доиграть матч

Защитник "сине-желтых" Александр Караваев не смог доиграть матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

Краваев, который появился на поле 79-й минуте вместо Бутко, уже на 87-й минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче.

Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020

Отметим, что сборная Украины на последних минутах встречи вырвала победу в Люксембург. Победный гол забил Жерсон Родригес, оформив автогол.

Люксембург – Украина – видео голов