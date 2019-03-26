Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга в матче 2 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео забитых голов и лучших моментов матча Люксембург – Украина.

Украина прибыла в Люксембург явным фаворитом поединка против местной национальной команды.

Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020

Однако именно хозяева шокировали "желто-синих" на 34-й минуте. Забитым мячом отметился Тюрпель.

Пропущенный гол разбудил подопечных Андрея Шевченко. Виктор Цыганков сумел прострелить защитные редуты игроков Люксембурга и сравнять счет. Ассист на свой счет записал Александр Зинченко.

Матч уверенно двигался к логической ничьей, но Родригес решил сделать подарок сборной Украины, забив автогол перед финальным свистком.

Видео гола Тюрпеля:

Видео гола Цыганкова:

Видео автогола Родригеса: