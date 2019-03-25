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Евро-2020: Турция не заметила сборную Молдовы в матче отбора

20:52 98 Читати українською
Евро-2020: Турция не заметила сборную Молдовы в матче отбора
Турция – Молдова / Фото fotomac

Состоялся очередной поединок 2-го раунда отбора к Евро-2020.

Відбір до Євро-2020

Турция – Молдова – 4:0

Голы: Калдирим, 26, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереализованный пенальти: Илмаиз (Т), 52

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Турция была безоговорочным фаворитом поединка, что команда и доказала во время игры. Еще до перерыва голкипер Молдовы дважды доставал мяч из сетки собственных ворот.

Во втором тайме хозяева не сбавили обороты и отгрузили сопернику еще 2 мяча.

Такой результат вывел Турцию на первую строчку в группе Н с 6-ю пунктами. Молдова на последнем месте.

Теги
Евро-2020 Турция Турция Молдова Молдова
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