Евро-2020: Турция не заметила сборную Молдовы в матче отбора

Состоялся очередной поединок 2-го раунда отбора к Евро-2020.

Відбір до Євро-2020

Турция – Молдова – 4:0

Голы: Калдирим, 26, Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереализованный пенальти: Илмаиз (Т), 52

Отбор к Евро-2020: Вербич не помог Словении переиграть Северную Македонию, Бельгия на классе одолела Кипр

Турция была безоговорочным фаворитом поединка, что команда и доказала во время игры. Еще до перерыва голкипер Молдовы дважды доставал мяч из сетки собственных ворот.

Во втором тайме хозяева не сбавили обороты и отгрузили сопернику еще 2 мяча.

Такой результат вывел Турцию на первую строчку в группе Н с 6-ю пунктами. Молдова на последнем месте.