Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл рассказал, какие неприятные моменты пережил во время пребывания в Валенсии – эту команду он тренировал в начале 2016 года.

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В Валенсии шутят, что за 100-летнюю историю команду тренировали хорошие тренеры, плохие, средние и... Гари Невилл. Бывший защитник в свое время откликнулся на предложение своего друга президента клуба Питера Лима, провел в команде меньше четырех месяцев и за плохие результаты был уволен в марте 2016-го. За это время одна из ведущих испанских команд сыграла в Ла Лиге 16 матчей и смогла одержать всего три победы.

"Я не был подготовлен, – цитирует Гари Невилла Мarca. – Конечно, чувствовал себя униженно рядом с тренерами других команд. Помню, как мы трижды играли с Атлетиком – в чемпионате и Лиге Европы. Мой визави, Эрнесто Вальверде, в течение игр постоянно менял тактику, команда по-разному действовала в течение матча. Я почувствовал, что он на три головы выше меня.

Так же было и с Диего Симеоне: во время игрі он превосходил меня во всех отношениях – тактически, жестами и подсказками игрокам.

С Луисом Энрике вообще пережил позор. Барселона побеждала 5:0, но он не заменил Неймара, Месси и Суареса. Нам забили еще дважды, а после матча Энрике даже не пожал мне руку. Кажется, он сделал мне послание, что я не на своем месте".

Гари Невилл провел за Манчестер Юнайтед 400 матчей, за сборную Англии – 85 игр. Был ассистентом Роя Ходжсона в сборной Англии, но после Валенсии больше никого не тренировал.

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