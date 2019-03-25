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Динамо просматривает бразильца Марсело – потенциальный новичок уже отметился киевлян

18:32 86 Читати українською
Динамо просматривает бразильца Марсело – потенциальный новичок уже отметился киевлян
Марсело / фото: dynamomania

Защитник из Бразилии Марсело находится на просмотре в киевском клубе.

Сегодня в состав "бело-синих" на контрольный матч против Полесья попал бразилец, который находится на просмотре.

Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голом

Более того, потенциальный новичок, выступающий на позиции защитника, отметился единственным забитым голом киевлян во встрече после подачи углового.

Как позже стало известно Dуnamomania, бразильца зовут Марсело, ему всего 16 лет. Сейчас он защищает цвета бразильского клуба Ред Булл, который принадлежит компании, производящей известные энергетические напитки.

Одинадцять перлин київського Динамо

Видео гола потенциального новичка "бело-синих":

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