Евро-2020: Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничью

Состоялись матчи 2 тура квалификации на Евро-2020 в группе А.

Лучшие матчи Евро-2020, 2 тур, группа А

Черногория – Англия – 1:5

Голы: Вешович, 18 – Кин, 30 Баркли, 39, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 81

Косово – Болгария – 1:1

Голы: Зенели. 62 – Божиков, 39

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В первом матче сборная Черногории принимала Англию. Хозяева неожиданно вышли вперед на 18 минуте игры, но еще в первом тайме "три льва" забили дважды, во второй половине поединка подопечные Саутгейта отличились еще трижды.

В другом матче группы Косово принимал Болгарию. Гости отличились на тридцать девятой минуте, но косовары сравняли счет во втором тайме. В итоге – ничья 1:1.

После 2 тура Англия возглавляет группу А с 6 очками, Болгария с 2 зачетными пунктами вторая, Косово и Черногория имеют по 1 баллу.