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Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Хольца

00:20 171 Читати українською
Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Хольца
Люк Хольц / Соцсети

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение своей команды от Украины в квалификации к Евро-2020.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Очень жаль, что мы пропустили на последних минутах. Наш футболист сыграл в мяч, фола не было. Украина входит в 12 лучших сборных Европы на данный момент, если судить по Лиге Наций.

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Учитывая это, мы сыграли очень хорошо как в атаке, так и в обороне. Команда Люксембурга поднялась на три ступеньки вверх по своей игре. Мне понравилась эффективность нашей команды. Мы имели много шансов забить второй раз.

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Нам надо быть более спокойными. Но если сравнивать с игроками Шахтера и Динамо, которые играют регулярно в Лиге чемпионов, мы еще не научились принимать правильные решения. Наши игроки играют в 3-4 лиге, но в целом мне понравилось, как действовал Люксембург", – сказал Хольц на послематчевой пресс-конференции.

Источник: Футбол 24
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Украина Украина Евро-2020 Люксембург - Украина Люк Хольц Люк Хольц Люксембург Люксембург
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