Люксембург – Украина: послематчевая пресс-конференция Хольца

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение своей команды от Украины в квалификации к Евро-2020.

"Очень жаль, что мы пропустили на последних минутах. Наш футболист сыграл в мяч, фола не было. Украина входит в 12 лучших сборных Европы на данный момент, если судить по Лиге Наций.

Люксембург – Украина: Цыганков отличился дебютным голом за "сине-желтых"

Учитывая это, мы сыграли очень хорошо как в атаке, так и в обороне. Команда Люксембурга поднялась на три ступеньки вверх по своей игре. Мне понравилась эффективность нашей команды. Мы имели много шансов забить второй раз.

Украина вырвала победу над Люксембургом в сумасшедшем матче и возглавила группу отбора Евро-2020

Нам надо быть более спокойными. Но если сравнивать с игроками Шахтера и Динамо, которые играют регулярно в Лиге чемпионов, мы еще не научились принимать правильные решения. Наши игроки играют в 3-4 лиге, но в целом мне понравилось, как действовал Люксембург", – сказал Хольц на послематчевой пресс-конференции.