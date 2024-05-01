Соперники встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Боруссия выиграла "квартет смерти", но выезд в Париж был ужасен. На домашний матч Эдин Терзич подготовил лучший план, однако тогда в гости не приехал Дембеле. Сегодня ПСЖ предстал в оптимальном составе. И не справился.

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Боруссия – ПСЖ: видео гола

Парижские художники против дортмундских трудяг

Матч начался интересно. Игра была достаточно равной, но совсем не сбалансированной. Одни полагались на класс, другие – на тяжелую работу. ПСЖ будто пробовал рисовать аккуратными мазками, а Боруссия бегала с холстом, чтобы на него не попала краска.

Париж обострял благодаря быстрым ногам Дембеле, Мбаппе и Барколя. Даже посредственного прессинга ПСЖ хватало, чтобы хозяева ошибались, однако затем они успевали отбороться и подчистить. Мяч регулярно залетал в штрафную площадку Дортмунда, а ударов почти не было (3 до перерыва – все неточные).

Боруссия тем временем получала дивиденды от хорошей интенсивности. "Шмели" были цепкими в дуэлях против ленивых соперников – борьба оставалась за Дортмундом в каждой зоне. Моменты возникали в простых рабочих эпизодах: стандарты, дальние передачи, дриблинг Санчо. Когда же хозяева пытались добавить изысканности – Кобель и Шлоттербек едва не привезли по голу.

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Санчо отжил, Адейеми сожрал двоих

Левый фланг ПСЖ просел из-за инфантильности Барколя, поэтому долгое время почти вся острота шла через зону Хакими-Дембеле. Бывшие дортмундцы теперь ощутили на себе давление "желтой стены". Впрочем, сегодня статус стены фаны BVB должны отдать Адейеми. Карим отрабатывал без мяча на каком-то заоблачном уровне. Выигрывал спринты у Хакими и Дембеле, а на финише показывал мастерский отбор. Шокированы были все. В первую очередь – его оппоненты.

Адейеми все равно остался в тени, потому что на противоположном фланге разрывал Санчо. Англичанин поймал кураж и выдал фантастический матч. 12 удачных обыгрышей, 13 выигранных единоборств, 4 передачи под удары, в частности шикарный прострел на пустые ворота Фюлькругу и супершанс для Брандта. Что это за статистика?! Джейдон летал над газоном, разыгрывал стеночки, видел коридоры. Гости выглядели манекенами. И этот человек до зимы вообще не играл за МЮ.

??????️ Really eletric performance from Jadon Sancho (24) vs PSG... ?



• 88% pass accuracy

• 13 duels won, most in match

• 12 dribbles completed, most in match

• 3 chances created, most in match



Football is all about confidence and playing in the right environment. pic.twitter.com/Uevzw1IH4q — EuroFoot (@eurofootcom) May 1, 2024

Фюлькруг – герой, но мог и лучше

Боруссия стала лучше после усиления тренерского штаба Нури Шахином и Свеном Бендером, однако главным атакующим паттерном остаются забросы на Фюлькруга. Банально? Да. Но как не использовать такую опцию, если немецкий центрфорвард настолько круто открывается и цепляется за мячи.

Дортмунд забил свой гол, наказав ПСЖ за высокую линию обороны. Шлоттербек забросил из глубины на ход Фюлькругу, а тот отработал в лучших традициях классических "девяток": прием, два шага, удар. Два года назад Никлас играл во второй Бундеслиге, а теперь забивает в полуфинале ЛЧ.

DELICATE FIRST TOUCH, BRUTAL SECOND. A textbook striker's goal gives Borussia Dortmund lead. ?️



NICLAS FULLKRUG meeting the moment like a beekeeper at an Arizona Diamondbacks game. pic.twitter.com/A521XWFdUR — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 1, 2024

Никлас приносил еще больше пользы, сбрасывая под удары партнерам. Немножко добавить в реализации – и сегодня можно было класть дубль или даже хет-трик. Во втором тайме Фюлькруг не сумел замкнуть в пустые ворота прострел Санчо, а затем неточно пробил после стандарта. Идеальный выбор позиции, плохое исполнение.

Боруссии повезло, "извинения" Дембеле

Со всеми комплиментами Дортмунду нужно признавать, что ПСЖ наиграл на ничью. Сразу после перерыва возник отрезок, когда заряженные парижане уничтожали BVB. Париж поднял скорости и закрыл соперников в штрафной площадке. Результат: 5 острых ударов за 10 минут.

Мбаппе пошел на родной левый фланг, сдвоился с Барколя и порвал немецкую оборону. На этом этапе Боруссию спасло везение – две штанги после ударов Килиана и Ашрафа. Всесильный Кобель был бессилен, ведь его просто расстреливали в упор.

Как не забили Руис и Дембеле – загадка. Дембуз со скандалом сбежал из Дортмунда семь лет назад. Нынешний перфоманс можно принять за извинение перед фанами Боруссии. Усман во втором тайме получил два грандиозных шанса, но сперва послал мяч в руки голкиперу, а затем пальнул над перекладиной.