В среду, 1 мая, Аль-Наср расправился с Аль-Халиджем в полуфинале Кубка Саудовской Аравии (3:1).

Кубок короля, 1/2 финала

Аль-Наср – Аль-Халидж – 3:1

Голы: Роналду, 17, 57, Мане, 37 (с пенальти) – Аль-Терайс, 82

Дубль Криштиану Роналду обеспечил Аль-Насру место в финале Кубка Саудовской Аравии. В финальном матче, который будет сыгран 31 мая, команда звёздного португальца встретится с Аль-Хилялем.

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В полуфинале с Аль-Халиджем Роналду проявил благородность: между двумя забитыми мячами Криштиану Аль-Наср заработал пенальти, но к 11-метровой отметке подошёл не КР7, а Садио Мане. Голы самого Роналду получились разными: в первом тайме он красиво воспользовался ошибкой вратаря соперника Шехича, а после перерыва замкнул пас партнёра на дальней штанге.