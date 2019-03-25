Португалия – Сербия: Роналду получил повреждение и покинул поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в матче против Сербии.

Форвард сборной Португалии и Ювентуса вышел в стартовом составе своей национальной команды на поединок против Сербии во 2 туре квалификации на Евро-2020.

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На двадцать девятой минуте матча Криштиану Роналду получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо звезды Ювентуса на поле вышел вингер Бенфики Пицци.

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После первого тайма Португалия играет вничью против сборной Сербии. Счет во встрече – 1:1.