toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Португалия – Сербия: Роналду получил повреждение и покинул поле

25 марта 22:57 348 Читати українською
Португалия – Сербия: Роналду получил повреждение и покинул поле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в матче против Сербии.

42’ Данилу Перейра
 
Душан Тадич 8’

Форвард сборной Португалии и Ювентуса вышел в стартовом составе своей национальной команды на поединок против Сербии во 2 туре квалификации на Евро-2020.

Португалия – Сербия: Барселона отправит Абидаля на матч Евро-2020 для просмотра Йовича

На двадцать девятой минуте матча Криштиану Роналду получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо звезды Ювентуса на поле вышел вингер Бенфики Пицци.

Миколенко ответил на слова Роналду, который обвинил украинца в слишком грубой игре в матче Португалия – Украина

После первого тайма Португалия играет вничью против сборной Сербии. Счет во встрече – 1:1.

Теги
Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Португалия - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
55
мин
Египет
17:00
Нигерия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук