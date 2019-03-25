Кардифф сообщит ФИФА, что не будет платить за трансфер погибшего Салы

Кардифф намерен сообщить ФИФА, что соглашение о покупке у Нанта Эмилиано Салы стало недействительным после его смерти.

Кардифф заявил, что английская Премьер-лига не приняла регистрацию игрока из-за наличия в контракте одноразового бонуса за переход, а не распределенного на всю продолжительность сделки. Сала погиб раньше, чем подписал исправленный контракт – а значит, бумага недействителена.

Названа причина смерти Эмилиано Салы

"Соглашение между клубами содержит ряд условий. Если какая-то из них не соблюдена, то контракт признается недействительным и не подлежит оплате", – цитирует The Telegraph собственный источник.

Кардифф планирует обжаловать трансфер Салы – клуб считает, что контракт форварда был недействительным

Напомним, самолет, на котором летел Сала с пилотом из Нанта в Кардифф, пропавшего над Ла-Маншем 22 января. 4 февраля было обнаружено и опознано тело футболиста.