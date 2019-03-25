Канте не хочет переходить в Реал

Опорный полузащитник Челси нгола Канте заявил, что все его мысли связаны с предстоящим в английском клубе.

Недавно сообщалось, что в трансфере Канте заинтересован не только Реал, но также ПСЖ и Ювентус. Однако опорный полузащитник отклонил эти слухи.

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"Сегодня я в Челси и все слухи для меня не имеют значения. Меня зовет Зидан? Ничего, это не важно. Я сосредоточен на карьере в Челси", – сказал Н'Голо в интервью изданию М6.

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Напомним, что француз уже третий сезон выступает за Челси и имеет долгосрочный контракт сроком до 2023 года.