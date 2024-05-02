"По версии Максимова, нам не хватило внутреннего резерва. Я согласен с его мнением. Динамо и Шахтер в матчах чемпионата меняют по пять игроков и разворачивают ход игры. У нас такой возможности нет.

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Ведущих игроков СК Днепр-1 преследуют травмы. Мы начали чемпионат без Сватка, Леднева, Пихаленок только-только начинал набирать форму. Затем надолго выбыли из-за повреждений тот самый Пихаленок, Филиппов и Третьяков. Когут полностью еще не восстановился. Из-за перебора карточек матчи пропускали Сарапий, Адамюк и другие ведущие игроки. Бразильцы, на которых мы рассчитывали, от нас уехали прямо со сборов. После двух матчей ушел Кравец.

Говорят, что мы не усилили команду в зимнее межсезонье, но мы рассчитывали на наших бразильцев. Максимов говорил, что они в порядке и нам помогут. Но бразильцы испугались попаданий возле базы в Днепре и уехали. Потом уже было поздно кого-то подписывать. Получилось, что у нас команда недоукомплектована на второй круг.

Нескольких украинцев Русол пытался подписать под закрытие трансферного окна, но они выбрали другие клубы. Легионеров, учитывая обстрелы Днепра, мы даже не пытались подписывать", – рассказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, после зимней паузы СК Днепр-1 в 9 матчах одержал лишь 2 победы, потерпел 2 поражения и расписал 5 ничьих. После 26-ти туров команда в турнирной таблице УПЛ идет четвертой, набрав 45 очков.

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