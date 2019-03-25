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Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France Football

14:44 66 Читати українською
Реал готов предложить 280 млн евро за Мбаппе, – France Football
Килиан Мбаппе / Reuters

Мадридский Реал готов начать "операцию Мбаппе" уже этим летом. Мадридцы ради подписания французского форварда могут выложить невероятную сумму.

Реал Мадрид уже работает с прицелом на следующий сезон. Без сомнения, "сливочные" готовы к обновлению состава и главной целью на летнее трансферное окно стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, информирует France Football.

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Мадридцы готовы предложить невероятные 280 млн евро за звездного француза, однако парижане не хотят терять форварда. Сам Мбаппе никогда не отрицал интереса Реала, а также намекал на готовность продолжить карьеру в Мадриде.

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Напомним, что парижский клуб заплатил 180 млн евро за юного игрока Монако, но сейчас имеет проблемы с финансовым фэйр-плей.

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